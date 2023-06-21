Гарибашвили: ухудшение здоровья Саакашвили - спектакль

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен ежедневно просить прощения у грузинского общества за нанесенный ущерб государству, заявил в среду журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Все убедились, что этого человека никто не отравлял, он ставил простейший спектакль, занимаясь за время нахождения в тюремном заключении маскарадом и спекуляцией о якобы ухудшении своего здоровья", - сказал Гарибашвили, отметив, что "в эту игру Саакашвили включились и зарубежные его лоббисты".

По словам премьер-министра, Саакашвили активизировался на прошлой неделе, заявив, что намерен вернуться в грузинскую политику, однако "он никуда не уходил из политики, продолжая наносить ущерб Грузии".

"Большей деградации и падения со стороны Саакашвили, когда на одном из судебных процессов он предстал как гражданин Украины и потребовал переводчика, чтобы говорить на украинском языке, представить невозможно, тем более со стороны бывшего президента Грузии", - сказал Гарибашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится по сей день.

Экс-президент Грузии находится на лечении в клинике "Вивамед" в изолированной двухкомнатной палате. Нанятые семьей Саакашвили американские врачи выявили у него после осмотра в клинике несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Этот диагноз не подтверждают грузинские врачи, утверждающие, что потеря веса вызвана Саакашвили с отказом от полноценного питания и приема необходимых медицинских препаратов.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.