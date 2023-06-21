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Транспорт и связь 21.06.2023 14:33

Стоимость проекта ж/д линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан может достичь $6 млрд

Стоимость строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может достичь $6 млрд, сообщил глава правительства Кыргызстан Акылбек Жапаров.

"Стоимость строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается от $3 млрд до $6 млрд. Окончательная цена станет известна после завершения ТЭО", - заявил Жапаров во время научно-практической конференции в среду в Бишкеке.

В апреле он отмечал, что стоимость проекта может составить $3-5 млрд.

Соглашение о сотрудничестве между тремя странами по проекту строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай было подписано в сентябре 2022 года в Самарканде. Документ предусматривал подготовку ТЭО проекта в первой половине 2023 года. В декабре прошлого года специалисты из КНР завершили полевые работы на новом железнодорожном маршруте.

Предполагается, что реализация проекта, который обсуждался более 20 лет, послужит основой для расширения географии торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Европу и в государства Персидского залива через "Южный коридор".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ЖЕЛДОРОГА, ПРОЕКТ


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