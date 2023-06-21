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Внешняя политика 21.06.2023 13:06

Минэкономики Азербайджана и МВФ обсудили перспективы сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с новым главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордон.

«На встрече мы обсудили направления сотрудничества с МВФ и вопросы повестки дня: макроэкономические показатели и прогнозы по Азербайджану; прогресс, достигнутый в результате структурных реформ; реформы в области налоговой политики и администрирования», - написал Джаббаров в соцсетях.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, МВФ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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