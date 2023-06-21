Гусейнзаде обсудил с зампомощника генсека НАТО отношения Баку и альянса

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с заместителем помощника генерального секретаря по общественной дипломатии Кармен Ромеро отношения Баку и Североатлантического альянса.

«У нас состоялся хороший разговор о публичной дипломатии и вкладе отдела общественной дипломатии НАТО в практическое сотрудничество в рамках партнерства НАТО-Азербайджан, а также о деятельности посольства Латвии в Азербайджане, контактного пункта НАТО в Азербайджане», - написал в среду Джафарзаде в твиттере.

Р.Керимов