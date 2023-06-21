Гусейнзаде обсудил с зампомощника генсека НАТО отношения Баку и альянса

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с заместителем помощника генерального секретаря по общественной дипломатии Кармен Ромеро отношения Баку и Североатлантического альянса.
«У нас состоялся хороший разговор о публичной дипломатии и вкладе отдела общественной дипломатии НАТО в практическое сотрудничество в рамках партнерства НАТО-Азербайджан, а также о деятельности посольства Латвии в Азербайджане, контактного пункта НАТО в Азербайджане», - написал в среду Джафарзаде в твиттере.
Р.Керимов
В SOCAR считают текущие цены на нефть приемлемыми для среднесрочного планирования
Стоимость проекта ж/д линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан может достичь $6 млрд
МЭА прогнозирует рост добычи нефти в Азербайджане в 2024-25гг
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Турпоток в Азербайджан в январе-мае вырос в 1,5 раза
На севере Индии установилась необычайно жаркая погода, около ста человек скончались
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
В Грузии ожидают подвижек в вопросе обсуждения в ЕС предоставления стране статуса кандидата на вступление в союз
Великобритания и США намерены выделить Украине еще $1,6 млрд
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
Абитуриент, набравший наивысший бал в стране на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС