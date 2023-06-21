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Внешняя политика 21.06.2023 14:03

Гусейнзаде обсудил с зампомощника генсека НАТО отношения Баку и альянса

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с заместителем помощника генерального секретаря по общественной дипломатии Кармен Ромеро отношения Баку и Североатлантического альянса.

«У нас состоялся хороший разговор о публичной дипломатии и вкладе отдела общественной дипломатии НАТО в практическое сотрудничество в рамках партнерства НАТО-Азербайджан, а также о деятельности посольства Латвии в Азербайджане, контактного пункта НАТО в Азербайджане», - написал в среду Джафарзаде в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: НАТО, ВСТРЕЧА


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