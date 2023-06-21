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Дальнее зарубежье 21.06.2023 15:09

Великобритания и США намерены выделить Украине еще $1,6 млрд

Великобритания предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму $3 млрд, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму $3 млрд. Мы также запускаем новый технологический мост между Великобританией и Украиной для привлечения инвестиций и талантов, а также поддержки "зеленой" энергетики и многого другого. Все это является частью обширных коллективных усилий союзников и партнеров по всему миру, включая значительную новую поддержку со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", - сказал Сунак, открывая Конференцию по восстановлению Украины (URC2023) в Лондоне в среду.

Он добавил, что МВФ также вкладывает в Украину $15 млрд в течение следующих четырех лет в рамках обязательств "группы семи" (G7) и ее партнеров в размере $115 млрд.

Согласно информации на сайте британского правительства, пакет помощи Украине включает также кредитные гарантии Всемирного банка. Помимо этого, пакет включает двустороннюю помощь со стороны Великобритании в размере 240 млн фунтов стерлингов (более $300 млн).

В свою очередь США предоставят на восстановление Украины более $1,3 млрд, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса США мы предоставим более $1,3 млрд дополнительной помощи, чтобы помочь Украине", - заявил он в ходе конференции.

Таким образом, суммарно новый пакет помощи Киеву со стороны США и Украины составит более $1,6 млрд.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КРЕДИТЫ, ГАРАНТИИ


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