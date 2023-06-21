В Армении заявили о достижении окончательного консенсуса с Азербайджаном в вопросе восстановления ж/д сообщения

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил мнение, что по вопросу восстановления железнодорожного сообщения с Азербайджаном достигнут окончательный консенсус. "По части восстановления железнодорожного сообщения по участку Ерасх (Армения) - Джульфа (Нахчыван) - Мегри (Армения) - Горадиз (Азербайджан), я считаю, что есть окончательный консенсус", - сказал Григорян журналистам в среду.

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