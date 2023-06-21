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СНГ 21.06.2023 14:53

Наступление идет нелегко - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что за несколько недель с начала военного наступления Украины с целью вернуть себе территории, оккупированные Россией прогресс на поле боя был «медленнее, чем хотелось бы».

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так», - сказал Зеленский в интервью BBC, опубликованном в среду.

По его словам, военное наступление идет нелегко, потому что 200 тыс. квадратных километров украинской территории были заминированы российскими войсками. "Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что «как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины».

Он подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, но сказал, что в конечном итоге целью является членство в оборонительном альянсе.

Украинский лидер снова выступил за то, чтобы Украина получила F-16 американского производства, и сказал, что, по его мнению, пилоты-истребители могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могут прибыть через шесть или семь месяцев.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, НАСТУПЛЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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