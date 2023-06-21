В SOCAR считают текущие цены на нефть приемлемыми для среднесрочного планирования

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования, заявил заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.
"Мы успешно работали в разных ценовых условиях, в том числе при значительно более низких. Так что то, что мы имеем сейчас, нас вполне устраивает с точки зрения нашего среднесрочного планирования», - сказал Беглярбеков.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он в интервью S&P Global Commodity Insights добавил что, несмотря на недавнее падение цен, он ожидает роста цен на нефть. "Я не верю, что цены будут снижаться, тенденция будет восходящей", - сказал он, добавив, что ситуация может измениться, если снижение спроса в Азии и странах Запада, в первую очередь в США, повлияет на цены.
Н.Аббасова
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