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Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

ТЭК 21.06.2023 14:58

В SOCAR считают текущие цены на нефть приемлемыми для среднесрочного планирования

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования, заявил заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

"Мы успешно работали в разных ценовых условиях, в том числе при значительно более низких. Так что то, что мы имеем сейчас, нас вполне устраивает с точки зрения нашего среднесрочного планирования», - сказал Беглярбеков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он в интервью S&P Global Commodity Insights добавил что, несмотря на недавнее падение цен, он ожидает роста цен на нефть. "Я не верю, что цены будут снижаться, тенденция будет восходящей", - сказал он, добавив, что ситуация может измениться, если снижение спроса в Азии и странах Запада, в первую очередь в США, повлияет на цены.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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