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Внешняя политика 21.06.2023 15:07

Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи сотрудничество в рамках ОБСЕ и ситуацию на Южном Кавказе.

«Мы обсудили вопросы двусторонней повестки дня (Азербайджан и Северная Македония – ИФ), сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в нашем регионе», - написал Байрамов в среду в твиттере.

Глава МИД Азербайджана отметил, что встреча прошла на «полях» Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ОСМАНИ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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