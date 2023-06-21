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Транспорт и связь 21.06.2023 19:04

Tesla намерена начать деятельность в Индии - Маск

Американская Tesla планирует начать деятельность в Индии, заявил глава производителя электромобилей Илон Маск.

Маск уверен, что компания придет в Индию "настолько скоро, насколько это в человеческих силах". "Надеюсь, мы сможем анонсировать что-то в не очень далеком будущем", - приводит Barron`s слова топ-менеджера по итогам его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Йорке.

Теперь вероятность того, что следующий завод Tesla появится в Индии, еще выше, допускает издание. Маск намерен посетить страну в следующем году, а в мае назвал ее интересным вариантом для организации производства. Компания намерена выбрать место размещения нового завода до конца года.

Tesla располагает заводами в США, Германии и Китае и подтвердила планы строительства еще одного объекта в Мексике.

Акции автопроизводителя дорожают на 1,3% на премаркете в среду. С начала года капитализация компании выросла более чем вдвое, до $825,8 млрд.

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Тэги: ИНДИЯ, TESLA, МАСК, ЭКСПАНСИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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