Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8558 RUR   0.0202 GBR   2.1701 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

ТЭК 21.06.2023 17:32

Турция рассматривает еще два проекта АЭС, ведет переговоры с Южной Кореей, РФ и Китаем

Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия, передает в среду турецкое агентство Anadolu слова начальника отдела Минэнерго Турции Салиха Сары.

На площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и РФ. Строительство третьей обсуждается с Китаем, заявил Сары.

Кроме того, Турция находится в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам малых модульных реакторов. Определяется место под четвертую АЭС, рассказал турецкий чиновник.

На данный момент "Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС - "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г., сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АЭС, ПЛАНЫ


Похожие новости


ФСВТС России готова к сотрудничеству с Турцией в военно-морской сфере, но конкретных проектов пока нет Работа по созданию газового хаба в Турции продолжается на корпоративном уровне - Миллер Визит Путина в Турцию состоится в ближайшее время Путин планирует визит в Турцию, но сроки ещё не обсуждались РФ в мае осталась основным импортером овощей и фруктов из Турции Завершилась профилактика газопровода «Турецкий поток» МИД РФ: Лавров и его новый турецкий коллега подтвердили дальнейшее конструктивное взаимодействие Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество и ситуацию вокруг Украины Эрдоган предложил создать комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, России и ООН Путин и Эрдоган могут встретиться в обозримой перспективе - Песков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az