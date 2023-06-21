Турция рассматривает еще два проекта АЭС, ведет переговоры с Южной Кореей, РФ и Китаем

Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия, передает в среду турецкое агентство Anadolu слова начальника отдела Минэнерго Турции Салиха Сары.

На площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и РФ. Строительство третьей обсуждается с Китаем, заявил Сары.

Кроме того, Турция находится в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам малых модульных реакторов. Определяется место под четвертую АЭС, рассказал турецкий чиновник.

На данный момент "Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС - "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г., сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.