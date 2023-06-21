Путин: будем форсировать производство БПЛА, оснащать ими все рода войск

Россия будет форсировать производство беспилотных летательных аппаратов, оснащать ими все рода войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.