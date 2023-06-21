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Финансы 21.06.2023 16:51

Украина с начала войны привлекла $51 млрд на финансирование бюджета – министр финансов

Украине с начала 2023 года удалось привлечь на финансирование дефицита госбюджета $20 млрд, а всего с начала полномасштабной военной агрессии – $51 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«Мы полностью профинансированы на этот год… Я думаю, что это большой успех переговоров. Мы не одиноки не только в отношении наших потребностей в финансировании бюджета, но и мы не одиноки, когда мы говорим и о финансировании восстановления», – заявил Марченко.

Глава Минфина подчеркнул, что вместе с вице-премьером – главой Минвосстановления Александром Кубраковым работает над тем, как сопоставить приоритеты с возможным донорским финансированием.

"Мы хотим отслеживать все деньги доноров, мы хотим направить эти деньги на первоочередные нужды Украины. Это не очень легкое упражнение, но я верю, что вместе мы сможем сделать это лучше", – заявил Марченко.

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Тэги: УКРАИНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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