Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании комиссии с целью проведения мониторинга на свалке отходов, расположенной на территории села Сеюдлю Гедабекского района и оценке текущей ситуации.
Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.
В состав комиссии состоящей из шести человек вошли представители министерств здравоохранения, МЧС, сельского хозяйства, экономики, а также представитель кабинета министров и глава ИВ Гедабекского района.
Комиссия должна будет представить правительству предложения на основе проведенного мониторинга.
Б.Рустамбеков
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