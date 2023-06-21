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21.06.2023 16:57

Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании комиссии с целью проведения мониторинга на свалке отходов, расположенной на территории села Сеюдлю Гедабекского района и оценке текущей ситуации.

Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

В состав комиссии состоящей из шести человек вошли представители министерств здравоохранения, МЧС, сельского хозяйства, экономики, а также представитель кабинета министров и глава ИВ Гедабекского района.

Комиссия должна будет представить правительству предложения на основе проведенного мониторинга.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, КОМИССИЯ, МОНИТОРИНГ


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