Svevind начала геологическое бурение для строительства завода «зеленого» водорода в Казахстане

Шведско-германская Svevind Energy в рамках проекта строительства в Казахстане завода "зеленого" водорода приступила к инженерно-геологическим изысканиям с целью выявления физических свойств пород и грунтов под основанием возводимых объектов.
"В рамках строительства завода по производству "зеленого" водорода в Каракиянском районе Мангистауской области с участием федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова состоялась церемония запуска пробного бурения", - сообщила пресс-служба правительства республики в среду.
"Начало геологического бурения знаменует собой новый этап в развитии проекта - это даст возможность получить важные данные для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов. В целом благодаря проекту Казахстан нарастит свои возможности в части поставок крупных объемов водорода или аммиака на европейские и азиатские рынки, а также ускорит переход своей экономики на экологически чистые рельсы", - отмечается в сообщении.
Как уточнили "Интерфаксу" в компании Svevind, буровые работы проводятся для реализации этапов проекта: "У нас ведутся исследования по вопросам хранения водорода и изучение возможностей строительства ветряных и солнечных электростанций. Изучаем почву".
В пресс-релизе правительства также сообщается, что в ходе посещения "рабочей территории предприятия в присутствии высоких гостей" подписан контракт с консалтинговой компанией Genesis, дочерней фирмой французской Technip Energies, на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (pre-FEED), необходимых для детального планирования строительства завода.
Ранее сообщалось, что Svevind Energy инвестирует $50 млрд в завод по производству "зеленого" водорода в Казахстане.
Соглашение об инвестициях в проект было подписано в октябре 2022 года. В его рамках запланировано строительство ветроэнергетических и фотоэнергетических установок проектной мощностью 40 ГВт. На них предполагается производить 120 ТВт.ч электроэнергии в год, это позволит обеспечить электроэнергией промышленную зону электролизеров на побережье Каспийского моря общей мощностью 20 ГВт и производительностью до 2 млн тонн "зеленого" водорода в год. Начало производства водорода намечено на 2030 год, достигнуть полной мощности предприятие сможет к 2032 году.
Группа компаний Svevind занимается разработкой и реализацией проектов ВИЭ.
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