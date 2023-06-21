Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Постпреды государств-членов ЕС в среду согласовали очередной пакет санкций в отношении России, сообщает шведское председательство в Совете ЕС. "Сегодня постпреды ЕС достигли согласия по 11-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении председательства в твиттере. "Пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций", - отмечается в сообщении. Кроме того, он предусматривает включение в санкционные списки новых физлиц.

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