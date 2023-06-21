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Происшествия 21.06.2023 17:05

Генпрокуратура Азербайджана передала в Суд по тяжким преступлениям дело в отношении армянских диверсантов

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении членов армянской диверсионной группы, незаконно пересекших границу Азербайджана в мае 2023 года.

В результате, дело в среду передано в Суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

«21 июня уголовное дело в отношении армянских военнослужащих Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям», - отмечается в информации Генпрокуратуры.

Как отмечалось ранее, Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана 26 мая возбудила уголовное дело в отношении Овагимяна и Казаряна за незаконное пересечение границы, применение силы в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Госпогранслужбы Азербайджана.

Им предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, АРМЕНИЯ, ДЕЛО


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