Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвиняют в несоблюдении норм о принудительном труде

Европейский центр конституционных прав и прав человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) направил жалобу на Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz в Федеральное управление по экономике и экспортному контролю (BAFA) Германии, говорится в сообщении центра.

ECCHR утверждает, что компании до сих пор не представили документы, подтверждающие адекватное реагирование на риск использования принудительного труда на производственных объектах поставщиков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

С 1 января 2023 года компании обязаны выполнять обязательства по мониторингу соблюдения прав человека, предусмотренные германским законом о цепочке поставок, и принимать меры для предотвращения или прекращения принудительного труда.

Закон предусматривает штрафы до 2% глобальной годовой выручки и запрет на получение госконтрактов.

"В свете серьезных нарушений прав человека, с которыми мы имеем здесь дело, BAFA должно немедленно изучить то, как VW, BMW и Mercedes-Benz следят за стандартами в области прав человека на объектах своих поставщиков в Уйгурском районе и принимают меры для обеспечения их соблюдения, - отметила директор ECCHR по правовым вопросам Мириам Зааге-Маас (Miriam Saage-Maass). - Как это делается в Уйгурском районе - загадка. Пока нет заслуживающих доверия, эффективных механизмов проверки, компаниям необходимо прекратить коммерческую деятельность в Уйгурском районе".