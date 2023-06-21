Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвиняют в несоблюдении норм о принудительном труде

Европейский центр конституционных прав и прав человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) направил жалобу на Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz в Федеральное управление по экономике и экспортному контролю (BAFA) Германии, говорится в сообщении центра.
ECCHR утверждает, что компании до сих пор не представили документы, подтверждающие адекватное реагирование на риск использования принудительного труда на производственных объектах поставщиков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
С 1 января 2023 года компании обязаны выполнять обязательства по мониторингу соблюдения прав человека, предусмотренные германским законом о цепочке поставок, и принимать меры для предотвращения или прекращения принудительного труда.
Закон предусматривает штрафы до 2% глобальной годовой выручки и запрет на получение госконтрактов.
"В свете серьезных нарушений прав человека, с которыми мы имеем здесь дело, BAFA должно немедленно изучить то, как VW, BMW и Mercedes-Benz следят за стандартами в области прав человека на объектах своих поставщиков в Уйгурском районе и принимают меры для обеспечения их соблюдения, - отметила директор ECCHR по правовым вопросам Мириам Зааге-Маас (Miriam Saage-Maass). - Как это делается в Уйгурском районе - загадка. Пока нет заслуживающих доверия, эффективных механизмов проверки, компаниям необходимо прекратить коммерческую деятельность в Уйгурском районе".
Байрамов и Кулеба обсудили гуманитарное сотрудничество и увеличение азербайджанских инвестиций в Украину
Азербайджан выступает за урегулирование украинского кризиса на основе территориальной целостности Украины - Байрамов
Девять человек погибли, 20 госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Дагестане
Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины - Байрамов
Генпрокуратура Азербайджана передала в Суд по тяжким преступлениям дело в отношении армянских диверсантов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Глава британского МИД поддерживает идею облегчения пути вступления Украины в НАТО
Россия внесла в «стоп-лист» еще 48 австралийцев
Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС