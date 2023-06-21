Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины (URC2023) в Лондоне заявила, что ФРГ предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году.
«И моя коллега, министр развития Свенья Шульце, и я приехали сегодня сюда, чтобы подчеркнуть, что правительство Германии активизирует усилия по восстановлению Украины. Это восстановление начинается с гуманитарной поддержки. Германия предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все: от генераторов до еды и палаток для тех, кто недавно бежал или потерял свои дома”, - сказала Бербок во время выступления на конференции.
Она добавила, что Германия продолжит помощь в работе по разминированию.
Глава МИД отметила, что Германия предоставила 16,8 млрд евро в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ, включая военную помощь.
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