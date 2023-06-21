Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС

Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.
"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы посчитали разумным сохранить прежний уровень ставки на прошедшем заседании, чтобы дать возможность FOMC оценить дополнительную информацию и последствия уже принятых мер, учитывая то, как далеко мы зашли (в плане ужесточения денежно-кредитной политики - прим. ИФ) и как быстро мы двигались", - заявил Пауэлл.
Федрезерв оставил ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам заседания 13-14 июня.
В докладе Пауэлла говорится, что ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса в США, вероятно, будет негативно сказываться на экономической активности, оказывая давление на рынок труда и инфляцию. Однако степень этих последствий на данный момент неясна, отмечает председатель ФРС.
Пауэлл подчеркивает, что банковская система США остается сильной и устойчивой.
Недавние события в банковском секторе, в том числе крах Silicon Valley Bank и вызванный этим кризис, "подчеркивают важность наличия соответствующих правил и регулятивных практик для банков такого уровня", отмечается в докладе Пауэлла.
"Мы привержены устранению всех уязвимостей, чтобы сделать банковскую систему более сильной и более гибкой", - заявил он.
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