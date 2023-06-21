Координация действий России и Катара на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса на мировом рынке - Мишустин

Сотрудничество Москвы и Дохи помогает обеспечивать баланс на мировом газовом рынке, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"В энергетике Россия и Катар наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство - крупнейший акционер "Роснефти". Мы совместно работаем в Форуме стран - экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в столице Катара, городе Доха", - перечислил направления сотрудничества глава кабинета министров РФ.
"Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и, соответственно, и потребителей голубого топлива", - отметил Мишустин.
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