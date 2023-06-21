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Дальнее зарубежье 21.06.2023 19:20

Новый пакет санкций ЕС включает запрет транспортировки нефти по северному участку «Дружбы»

Европейская комиссия при разработке 11-го пакета антироссийских санкций учла ряд предложений Варшавы, сообщил в среду в Брюсселе постпред Польши Анджей Садось.

"Среди прочего в списке фигурирует предложенный Польшей пункт о санкциях в отношении северного участка нефтепровода "Дружба", а также о закрытии для въезда на территорию ЕС российских фур", - приводит слова Садося Польское радио.

Он также отметил, что в новом санкционном пакете учтена возможность применения ограничительных мер к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход санкций.

"Я поддерживаю этот пакет, в нем есть целый ряд столь необходимых решений", - сказал Садось, добавив, что "Польша среди прочего вновь будет добиваться введения эмбарго на российские алмазы, а также на российский атомный сектор".

Нефтепровод "Дружба" идет по территории России от Альметьевска до Брянска, затем до города Мозырь в Беларусь, после чего разделяется на две ветки: северную - в направлении Латвии, Литвы, Польши и Германии и южную - через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Как ранее сообщило шведское председательство в Совете ЕС, постпреды государств-членов Евросоюза в среду согласовали очередной, 11-й пакет санкций в отношении России. "Пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций", - отмечается в сообщении.

В числе прочего, новые ограничительные меры затронут 70 физических и 30 юридических лиц.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, НЕФТЕПРОВОД


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