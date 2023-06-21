Brent подорожала до $76,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в среду, несмотря на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, указавшего на вероятность дальнейшего ужесточения политики регулятора.
Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:57 по бакинскому времени - $76,73 за баррель, это на $0,83 (1,09%) выше цены на закрытие прошлой сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,98 (1,38%) и составляет $72,17 за баррель.
ФРС, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в Штатах остается существенно выше целевого показателя, отметил Пауэлл. В июне Центробанк сохранил ее в диапазоне 5-5,25%.
Между тем рынок поддерживают ожидания сокращения запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о резервах нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду, а в четверг министерство энергетики обнародует официальные показатели.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает снижение американских запасов нефти на 433 тыс. баррелей.
Османи обсудил с Байрамовым сотрудничество в экономике и энергетике
Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе
Гусейнзаде обсудил с зампомощника генсека НАТО отношения Баку и альянса
Генпрокуратура Азербайджана передала в Суд по тяжким преступлениям дело в отношении армянских диверсантов
Прокуратура проводит разбирательство по факту самосожжения участника Второй Карабахской войны
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС
Новый пакет санкций ЕС включает запрет транспортировки нефти по северному участку «Дружбы»
Германия предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС