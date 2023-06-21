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Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

ТЭК 21.06.2023 19:09

Brent подорожала до $76,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в среду, несмотря на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, указавшего на вероятность дальнейшего ужесточения политики регулятора.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:57 по бакинскому времени - $76,73 за баррель, это на $0,83 (1,09%) выше цены на закрытие прошлой сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,98 (1,38%) и составляет $72,17 за баррель.

ФРС, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в Штатах остается существенно выше целевого показателя, отметил Пауэлл. В июне Центробанк сохранил ее в диапазоне 5-5,25%.

Между тем рынок поддерживают ожидания сокращения запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о резервах нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду, а в четверг министерство энергетики обнародует официальные показатели.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает снижение американских запасов нефти на 433 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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