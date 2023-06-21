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Оборона 21.06.2023 19:47

Баку и Анкара проводят учения «Alpan-2023» в Азербайджане

Министерство обороны Азербайджана в среду проинформировало о проведении в Азербайджане учений «Alpan-2023» с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

«В соответствии с утвержденным планом, проводятся совместные учения «Alpan-2023» с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Согласно сценарию проводимых в Азербайджане учений, авиационные средства, совершив полеты с аэродромов базирования, выполнили задачи по поражению на дальней и ближней дистанции средств ПВО, командных пунктов управления и объектов сосредоточения условного противника и другие эпизоды, отметили в министерстве.

Основной целью учений является совершенствование теоретических и практических навыков личного состава, а также обеспечение взаимодействия подразделений и повышение их боеспособности, добавили в Минобороны Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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