Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8558 RUR   0.0202 GBR   2.1701 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Внешняя политика 21.06.2023 20:22

Байрамов подтвердил приверженность Баку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид подтвердил приверженность Баку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

«Обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ. Проинформировал собеседницу о постконфликтной ситуации и новых реалиях в регионе. Подтвердил приверженность Азербайджана мирному процессу (между Баку и Ереваном - ИФ)», - написал в среду Байрамов в твиттере.

Министр отметил, что встреча состоялась в рамках его визита в Великобританию.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


В БДИПЧ ОБСЕ потребовали от Еревана расследовать жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим Армения помешала принять в ОБСЕ декларацию с осуждением теракта против посольства Азербайджана в Иране - источник Азербайджан не вводил ограничений на движение по Лачинской дороге, трафик увеличивается - постпред при ОБСЕ В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации и возобновления диалога Де-факто мандат Минской группы ОБСЕ недействительный - Алиев Действующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку решить все спорные вопросы путем переговоров Ереван просит МГ ОБСЕ организовать переговоры с Баку с целью подписания мирного соглашения Ереван может обратиться к МГ ОБСЕ по вопросу начала мирных переговоров с Баку - МИД Армении МГ ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к конструктивной работе по делимитации границы В ОБСЕ прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az