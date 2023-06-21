Байрамов подтвердил приверженность Баку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид подтвердил приверженность Баку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

«Обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ. Проинформировал собеседницу о постконфликтной ситуации и новых реалиях в регионе. Подтвердил приверженность Азербайджана мирному процессу (между Баку и Ереваном - ИФ)», - написал в среду Байрамов в твиттере.

Министр отметил, что встреча состоялась в рамках его визита в Великобританию.

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