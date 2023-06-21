Сеть диагностических центров «Хеликс» хочет выйти на рынок Азербайджана

Лабораторная служба "Хеликс" (ООО "НПФ Хеликс", Петербург) хочет открыть по франшизе первые диагностические центры и бесконтактные лабораторные пункты в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу компании, в рамках договоренностей франчайзи смогут эксклюзивно представлять сеть в определенной стране. Аналогичную возможность получат франчайзи из Казахстана, где в настоящее время уже работают точки сети.
"Количество точек, которые должен будет открыть партнер, - от 30 до 100 в зависимости от страны. В странах, где населения больше, целевые показатели по открытиям точек выше. Для примера, в Узбекистане мы планируем открыть порядка 350 точек, в Азербайджане - 150, а в Кыргызстане - 70. Первые 10 диагностических центров и 30 пунктов франчайзи должен будет открыть самостоятельно, только после этого он может продавать субфраншизу", - пояснил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.
В настоящее время сеть "Хеликс" насчитывает более 750 диагностических центров и лабораторных пунктов в России, Беларуси и Казахстане.
Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году, выполняет более 3,6 тыс. наименований исследований для частных и государственных медицинских учреждений.
Выручка НПФ "Хеликс" по РСБУ в 2022 году составила почти 12 млрд рублей, чистая прибыль - 96 млн рублей.
Р.Ахмедов
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