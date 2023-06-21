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Внешняя политика 21.06.2023 22:14

Премьер Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом в среду сообщили в канцелярии премьер-министра Казахстана.

Там отметили, что в ходе визита Смаилов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «а также обсудит широкий круг актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества с премьер-министром (Азербайджана - ИФ) Али Асадовым».

«В частности, будут рассмотрены совместные шаги в транспортно-логистической сфере, торговле, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации», - говорится в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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