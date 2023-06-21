Байрамов и Кулеба обсудили гуманитарное сотрудничество и увеличение азербайджанских инвестиций в Украину

Министры иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Дмитрий Кулеба на встрече в среду в Лондоне обсудили гуманитарное сотрудничество и увеличение азербайджанских инвестиций в Украину.

«Азербайджан остается важнейшим партнером Украины. Министр (Кулеба – ИФ) провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по гуманитарному сотрудничеству и увеличению азербайджанских инвестиций в Украину", - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию МИД Украины в телеграм-канале.

Р.Ахмедов