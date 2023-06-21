Глава британского МИД поддерживает идею облегчения пути вступления Украины в НАТО

Великобритания намерена содействовать облегчению пути вступления Украины в НАТО, заявил в среду глава британского МИД Джеймс Клеверли на конференции по восстановлению Украины.

"Я думаю, Великобритания поддержала бы идею отказа от использования плана действий по членству в НАТО, учитывая, что при присоединении Швеции и Финляндии к альянсу он не требовался. Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО", - приводит слова Клеверли газета The Independent.

Британский министр выразил надежду на то, что "все союзники по НАТО это признают".