Спрос на глубоководные буровые установки в мире снова растет - Wood Mackenzie

Интерес к глубоководным буровым установкам, который существенно снизился несколько лет назад, в настоящее время возрождается из-за неослабевающего спроса на нефть и газ и новых открытий на шельфе.

"Десять лет назад рынок морских буровых установок пережил затяжной спад, при этом избыточные мощности усугублялись падением цен на нефть и газ и крахом инвестиций в разведку и добычу. Парижское соглашение на ранних стадиях экономического спада сигнализировало о переходе к низкоуглеродному будущему и, казалось, укрепило представление о том, что бурение морских разведочных и эксплуатационных скважин является бизнесом, находящимся в состоянии окончательного упадка. Владельцы буровых установок теряли деньги, а из-за падения спроса сотни буровых установок и буровых судов были законсервированы или списаны. Однако сегодня спрос на глубоководные буровые установки снова растет, лучшие из них практически распроданы", - пишет в своем исследовании агентство Wood Mackenzie.

Среднесрочный прогноз мировых цен на нефть и СПГ выглядит более радужным, в то время как отрасль добычи генерирует огромные объемы денежных потоков и начинает тратить больше, указывают эксперты агентства. При этом они отмечают, что ситуация вокруг Украины показала, насколько мировая экономика зависит от нефти и газа - "спрос не собирается падать с обрыва, по крайней мере, в этом десятилетии".

"Потребуются новые открытия и разработки, чтобы компенсировать естественный спад и удовлетворить растущий спрос", - полагают в Wood Mackenzie.

На "золотой оффшорный треугольник" - Латинская Америка (Бразилия, Гайана и Суринам); Северная Америка (Мексиканский залив США и Мексика) и Африка (газ Атлантической окраины и Восточной Африки) - плюс Восточное Средиземноморье приходится 75% мирового спроса на глубоководные буровые установки.

"Гигантские открытия Намибии в 2022 году находятся на глубине от 2000 до 3000 и более метров. Эти находки не только возродили интерес к западноафриканской окраине, но и заставят исследовать участки дальше в глубину, где могут работать лишь немногие буровые установки. Недавняя заявка ExxonMobil (SPB:XOM) на четыре блока в Либерии является показателем того, что борьба за новые более глубоководные площади уже ведется", - продолжают аналитики.

По их наблюдениям, дневные ставки на лучшие в своем классе плавучие буровые установки удвоились за два года, а за последний год они выросли на 40%. Текущие ставки составляют $470 тыс. в сутки, что лишь незначительно ниже пика 2014 года, но "импульс спроса по-прежнему высок, и мы прогнозируем, что дневные ставки будут еще выше до 2025 года", считают эксперты.

В то же время аппетит отрасли к бурению будет сдерживаться неопределенностью в отношении будущего спроса. Так, глубоководные разведочные скважины, пробуренные в 2023 году, в случае успеха приведут к новым поставкам нефти примерно в 2030 году с окупаемостью, в лучшем случае, к 2035 году, добавляют в Wood Mackenzie.

"Мы ожидаем, что мировой спрос на нефть достигнет пика в начале 2030-х годов в нашем базовом сценарии (...), спрос на газ десятилетием позже. Однако в нашем сценарии ускоренного энергетического перехода пик для обоих наступает намного раньше. Тем не менее, сегодняшний рынок буровых установок является предупреждением о том, что энергетический переход происходит медленнее, чем это необходимо (...)", - резюмирует команда экспертов.