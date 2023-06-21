Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8558 RUR   0.0202 GBR   2.1701 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

СНГ 21.06.2023 20:55

Россия внесла в «стоп-лист» еще 48 австралийцев

Россия в качестве ответной меры внесла в "стоп-лист" несколько десятков физических лиц из Австралии, сообщили в среду в МИД России.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

Список подпавших под российские ограничения австралийцев опубликован на сайте МИД РФ.

Последний раз стоп-лист для Австралии МИД РФ расширил 16 сентября 2022 года, тогда в него были добавлен 41 человек. Еще 121 житель Австралии был включен в российский стоп-лист 16 июня 2022 года. А ранее, 7 апреля 2022 года Россия ввела санкции против 228 австралийцев включая членов австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Россия внесла в "стоп-лист" 41 австралийца - МИД Австралийский поставщик упаковки Amcor ограничит деятельность в России Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности В Австралии приостановили вещание RT Тулеев просит привлечь к ответственности собственника ТРЦ "Зимняя вишня", находящегося в Австралии Необходимо время, чтобы санкции против России дали результат - Меркель Путин прибыл в Брисбен на саммит G20 Австралия остановила поставки урана в Россию по политическим причинам -посол Встреча президента РФ с премьером Австралии "на полях" саммита "двадцатки" в Брисбене не исключена - Песков Австралия готовит новые санкции в отношении РФ на случай, если российские войска войдут на Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az