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Дальнее зарубежье 21.06.2023 19:26

Столкновения в Судане возобновились после завершения трехдневного перемирия

Боестолкновения между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) возобновились в среду сразу после окончания трехдневного прекращения огня, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам жителей Хартума, в среду столкновения начались рано утром, они были сосредоточены вокруг штаб-квартиры разведслужб близ международного аэропорта Хартума. Также беспорядочные столкновения возникали и в других районах столицы. Бои также шли в районе города Омдурман.

Очередное перемирие начало действовать 18 июня и продлилось до среды. Оно было заключено при посредничестве Саудовской Аравии и США.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.

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Тэги: СУДАН, ПЕРЕМИРИЕ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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