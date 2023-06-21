Девять человек погибли, 20 госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Дагестане

Девять человек погибли в аварии с автобусом в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в среду вечером.

"Погибли, по уточненным данным, девять человек, еще 20 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Автобус, по предварительным данным, принадлежит частному перевозчику из Дагестана.

На место выехали сотрудники полиции для установления обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности дорожного движения.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что начата проверка по факту ДТП на трассе "Кавказ" в Дагестане.

"По предварительным данным, 21 июня 2023 года, примерно в 19:30, на трассе Р-217 "Кавказ", на территории Кизлярского района, произошло столкновение рейсового автобуса "Москва - Хасавюрт" с легковой и грузовой автомашинами. Есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщили, что в автобусе ехали 25 человек.