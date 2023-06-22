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Внешняя политика 22.06.2023 00:03

Посол Азербайджана в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому

Посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев вручил свои верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Офис президента Украины, Зеленский, поздравляя Мардалиева с началом дипломатической миссии в Украине, также поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности и суверенитет Украины.

Зеленский добавил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в начале июня в Кишиневе была продуктивной, ведь удалось обсудить многие вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, стороны договорились об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень.

«Наши команды уже работают над исполнением этой договоренности. Это будет конкретным вкладом в послевоенное восстановление Украины», – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность за оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь в преодолении последствий вооруженной агрессии России, в частности, вызванной РФ техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Зеленский выразил надежду на активное вовлечение Азербайджана в реализацию украинской формулы мира.

«Президент пригласил азербайджанский бизнес присоединиться к реализации инфраструктурных и энергетических проектов в Украине уже сейчас», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: УКРАИНА, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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