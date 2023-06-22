Байрамов и Клеверли обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона

Главы МИД Азербайджана и Великобритании Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли провели в среду встречу, в ходе которой обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона в ряде сфер, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
«Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня, состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, а также региональную безопасность и постконфликтную ситуацию», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал собеседника о ходе переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном и взглядах Азербайджана на обеспечение безопасности на Южном Кавказе.
Как участника конференции по восстановлению Украины главу МИД Азербайджана принял в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне король Великобритании Карл III, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
Отдел новостей
Спрос на глубоководные буровые установки в мире снова растет - Wood Mackenzie
OMV Petrom и Romgaz вложат в проект Neptun Deep 4 млрд евро, первый газ ожидают в 2027г
CNPC снизила прогноз роста спроса на нефть в Китае в 2023г до 3,5%
Девять человек погибли, 20 госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Дагестане
Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины - Байрамов
Генпрокуратура Азербайджана передала в Суд по тяжким преступлениям дело в отношении армянских диверсантов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Глава британского МИД поддерживает идею облегчения пути вступления Украины в НАТО
Россия внесла в «стоп-лист» еще 48 австралийцев
Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС