Байрамов и Клеверли обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона

Главы МИД Азербайджана и Великобритании Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли провели в среду встречу, в ходе которой обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона в ряде сфер, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня, состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, а также региональную безопасность и постконфликтную ситуацию», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал собеседника о ходе переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном и взглядах Азербайджана на обеспечение безопасности на Южном Кавказе.

Как участника конференции по восстановлению Украины главу МИД Азербайджана принял в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне король Великобритании Карл III, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

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