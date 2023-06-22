ЕБРР планирует финансовую поддержку Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогаза на 600 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов оказать финансовую поддержку энергетической безопасности Украины на общую сумму 600 млн евро в виде займов и международной помощи.
Согласно сообщению банка, распространенному в среду, соответствующие меморандумы подписаны с правительством страны, "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Нафтогаз Украины" в рамках проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины. Компании получат по 200 млн евро.
"Укргидроэнерго" будет предоставлено 50 млн евро на финансирование ликвидности для поддержания устойчивости, 150 млн евро - на восстановление расположенных рядом с Запорожской АЭС гидросооружений, которые пострадали в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Средства для "Укрэнерго" предназначены на обеспечение ликвидности, связанной с рыночными реформами.
"Нафтогаз" также получит финансирование на 200 млн евро.
"Договорились объединить усилия для создания стратегических запасов газа, важных для энергетической безопасности и устойчивого прохождения следующего отопительного сезона, реализации проектов по декарбонизации и сокращению выбросов метана, привлечения донорской поддержки для внедрения соответствующих мер и программ", - уточнил глава НАК Алексей Чернышов на странице "Нафтогаза" в телеграм-канале.
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