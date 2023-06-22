Спикер палаты представителей США советует однопартийцам не спешить с голосованием по резолюции, призывающей к импичменту Байдена

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал республиканцев выступить против голосования по резолюции по импичменту президента Джо Байдена, предложенной законодателем Лорен Боберт, сообщает NBC News со ссылкой на источники в Республиканской партии.
По словам одного из законодателей, Маккарти в ходе закрытого заседания республиканцев нижней палаты Конгресса настаивал на том, что не стоит спешить с голосованием по резолюции.
"Послание спикера состояло в том, что мы должны следовать установленному порядку и позволить комитетам выполнять свою работу", - сообщил второй источник.
Позднее сам спикер подтвердил журналистам, что он выступает против голосования по импичменту прямо сейчас. Он считает, что "преждевременное" проведение голосования "подрывает" усилия Республиканской партии по расследованию дела в отношении Байдена.
"Это очень серьезно. Вот почему я не хочу делать ничего, что могло бы навредить расследованию, которым мы сейчас занимаемся", - отметил Маккарти.
Боберт представила статьи об импичменте во вторник вечером в качестве "привилегированной" резолюции, что означает, что голосование по ней должно быть проведено в течение двух законодательных дней.
Резолюция обвиняет Байдена в злоупотреблении властью и неисполнении служебных обязанностей в связи с его действиями на американо-мексиканской границе.
Некоторые республиканцы предсказывали, что резолюция не наберет достаточное для ее принятия количество голосов Республиканской партии.
В свою очередь, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая внесла множество резолюций по импичменту против Байдена и должностных лиц его администрации, заявила Politico, что планирует добиться голосования и по ним.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи президента США получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это.
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