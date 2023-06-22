Группа американских сенаторов подготовила законопроект об аудите в Пентагоне

Группа американских сенаторов, представляющих как республиканцев, так и демократов, внесла на рассмотрение законопроект, требующий проведения министерством обороны тщательной финансовой проверки в ведомстве, сообщило издание The Hill.
Оно отметило, что "законопроект был подготовлен после неоднократных опасений конгресса по поводу мошенничества, растрат и злоупотреблений в Пентагоне".
Законопроект требует от Минобороны проведения в 2024 финансовом году полного независимого аудита.
The Hill пишет, что Пентагон провалил свой пятый аудит бюджета в прошлом году и не смог отчитаться более чем за половину своих активов, или более чем за $3 трлн.
В то же время, пишет газета, телеканал CBS сообщал ранее, что "оборонные подрядчики завышали расходы Минобороны почти на 40%-50%. А по данным Управления генерального инспектора Министерства обороны, иногда завышение цен превышало 4000%".
После сообщения CBS несколько сенаторов подписали письмо, в котором призвали министра обороны Ллойда Остина расследовать систематическое завышение цен со стороны оборонных подрядчиков, говорится в сообщении газеты.
Один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что Пентагон "должен соответствовать тем же ежегодным стандартам аудита, что и любое другое ведомство".
"Начиная с покупки сидений для унитазов за $14 тыс. и заканчивая потерей складов, полных запасных частей, Минобороны десятилетиями страдало от расточительных трат", - сказал он, добавив, что "каждый доллар, который Пентагон растрачивает впустую, - это доллар, который не используется для поддержки военнослужащих, укрепления национальной безопасности или усиления боеготовности".
Издание напоминает, что на Пентагон приходится более половины дискреционных расходов федерального правительства и почти две трети расходов федерального правительства по контрактам. Бюджетный запрос на следующий финансовый год составляет $886 млрд, "что является самым высоким показателем за всю историю".
Вашингтон надеется на скорое проведение переговоров между Баку и Ереваном - Госдеп
Байрамов и Клеверли обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона
Посол Азербайджана в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому
Манат подешевел к евро и лире, стабилен к рублю
ЕБРР планирует финансовую поддержку Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогаза на 600 млн евро
Спрос на глубоководные буровые установки в мире снова растет - Wood Mackenzie
СГБ Азербайджана задержала более 10 граждан страны по подозрению в участии в вооруженных конфликтах за рубежом
Девять человек погибли, 20 госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Дагестане
Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины - Байрамов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков
Летняя кампания от Банка Республика, VISA и Wolt!
Предприниматели будут осуществлять финансовые операции в мобильном приложении «Yelo» с SİMA
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС