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Дальнее зарубежье 22.06.2023 09:44

Группа американских сенаторов подготовила законопроект об аудите в Пентагоне

Группа американских сенаторов, представляющих как республиканцев, так и демократов, внесла на рассмотрение законопроект, требующий проведения министерством обороны тщательной финансовой проверки в ведомстве, сообщило издание The Hill.

Оно отметило, что "законопроект был подготовлен после неоднократных опасений конгресса по поводу мошенничества, растрат и злоупотреблений в Пентагоне".

Законопроект требует от Минобороны проведения в 2024 финансовом году полного независимого аудита.

The Hill пишет, что Пентагон провалил свой пятый аудит бюджета в прошлом году и не смог отчитаться более чем за половину своих активов, или более чем за $3 трлн.

В то же время, пишет газета, телеканал CBS сообщал ранее, что "оборонные подрядчики завышали расходы Минобороны почти на 40%-50%. А по данным Управления генерального инспектора Министерства обороны, иногда завышение цен превышало 4000%".

После сообщения CBS несколько сенаторов подписали письмо, в котором призвали министра обороны Ллойда Остина расследовать систематическое завышение цен со стороны оборонных подрядчиков, говорится в сообщении газеты.

Один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что Пентагон "должен соответствовать тем же ежегодным стандартам аудита, что и любое другое ведомство".

"Начиная с покупки сидений для унитазов за $14 тыс. и заканчивая потерей складов, полных запасных частей, Минобороны десятилетиями страдало от расточительных трат", - сказал он, добавив, что "каждый доллар, который Пентагон растрачивает впустую, - это доллар, который не используется для поддержки военнослужащих, укрепления национальной безопасности или усиления боеготовности".

Издание напоминает, что на Пентагон приходится более половины дискреционных расходов федерального правительства и почти две трети расходов федерального правительства по контрактам. Бюджетный запрос на следующий финансовый год составляет $886 млрд, "что является самым высоким показателем за всю историю".

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Тэги: США, СЕНАТ, ПЕНТАГОН, АУДИТ


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