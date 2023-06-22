США хотят, чтобы Столтенберг пока остался на посту генсека НАТО

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не сменит Йенса Столтенберга на посту генсекреатаря НАТО, сообщает издание Economist.
"Этого не произойдет. США хотят, чтобы Столтенберг остался", - сказал Уоллес в интервью изданию.
Газета отмечает, что Уоллес "до недавнего времени надеялся, что сможет сменить Столтенберга на посту генсекретаря НАТО".
Министр предположил, что Вашингтону, "может быть, нужен кандидат, ныне занимающий должность премьера".
В статье говорится, что США, вероятно, хотели бы видеть генсеком НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, однако тот уже "дважды отказывался от такого предложения".
По мнению Уоллеса, следующему генсеку придется иметь дело с "множеством нерешенных проблем в НАТО".
"Преемник Столтенберга должен будет устраивать и президента Франции Эмманюэля Макрона, и президента США Джо Байдена", - отметил министр.
"Близкие к Уоллесу источники подчеркивают, что процесс отбора возможных кандидатов все еще идет", - пишет издание.
Ранее Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на своем посту.
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