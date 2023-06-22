Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.868 RUR   0.0202 GBR   2.1691 TRY   0.0721

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +1.34 Brent 77.12 +1.22

Дальнее зарубежье 22.06.2023 09:21

США хотят, чтобы Столтенберг пока остался на посту генсека НАТО

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не сменит Йенса Столтенберга на посту генсекреатаря НАТО, сообщает издание Economist.

"Этого не произойдет. США хотят, чтобы Столтенберг остался", - сказал Уоллес в интервью изданию.

Газета отмечает, что Уоллес "до недавнего времени надеялся, что сможет сменить Столтенберга на посту генсекретаря НАТО".

Министр предположил, что Вашингтону, "может быть, нужен кандидат, ныне занимающий должность премьера".

В статье говорится, что США, вероятно, хотели бы видеть генсеком НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, однако тот уже "дважды отказывался от такого предложения".

По мнению Уоллеса, следующему генсеку придется иметь дело с "множеством нерешенных проблем в НАТО".

"Преемник Столтенберга должен будет устраивать и президента Франции Эмманюэля Макрона, и президента США Джо Байдена", - отметил министр.

"Близкие к Уоллесу источники подчеркивают, что процесс отбора возможных кандидатов все еще идет", - пишет издание.

Ранее Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на своем посту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, НАТО, КАНДИДАТ


Похожие новости


Глава британского МИД поддерживает идею облегчения пути вступления Украины в НАТО Премьер Великобритании об идее назначения Уоллеса генсеком НАТО: его уважают, он много сделал для альянса Глава британского МИД пообещал Грузии продолжить поддержку на пути евроатлантической интеграции Основополагающий акт Россия-НАТО уже «мертв», считает глава МИД Британии Штаб-квартира новых сил быстрого реагирования НАТО будет расположена в Польше, заявил Кэмерон Глава британского МИД не видит смысла прекращать расширение НАТО Генсек НАТО проведет двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств России, США и Британии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az