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Дальнее зарубежье 22.06.2023 10:04

Высокопоставленные чиновники США не ожидали высказываний Байдена о Си Цзиньпине

Высказывания президента США Джо Байдена в отношении китайского лидера Си Цзиньпина застали врасплох высокопоставленных чиновников США, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

"Высокопоставленные официальные лица США (...) были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором " - всего через 24 часа после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин и, казалось, достиг прорыва в напряженных отношениях между странами", - сообщает телеканал.

Отмечается, что чиновники в частном порядке попытались разъяснить Пекину, что описание Байденом Си Цзиньпина не отражает изменение официальной политики администрации США.

По мнению официальных лиц, заявления американского президента не должны стать серьезным препятствием на пути прогресса, достигнутого Блинкеном во время его поездки в Китай.

"Не должно вызывать удивления, что президент откровенно говорит о Китае и разногласиях, которые у нас есть", - заявил один высокопоставленный чиновник администрации.

"Госсекретарь Блинкен хорошо провел время и добился некоторого прогресса. Мы возлагаем все надежды на развитие этого прогресса", - добавил он.

Тем временем другой высокопоставленный чиновник администрации заявил, что госсекретарь США привык к тому, что президент делает замечания, которые вызывают ажиотаж.

Чиновник предположил, что Китай, "вероятно, больше разозлился из-за того, что Байден сказал, что Си не всемогущ и не знал, что происходит с воздушным шаром".

Телеканал подчеркивает, что, очевидно, высказывания Байдена не были запланированы.

На данный момент представители администрации надеются, что Пекин не отменит планы визитов министров финансов и торговли США.

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Тэги: США, КИТАЙ, БАЙДЕН, РЕАКЦИЯ


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