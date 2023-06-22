Президент Германии намерен обсудить с президентом Кыргызстана в Бишкеке последствия конфликта на Украине для стран Центральной Азии

Президент Германии Франк-Вальтер Штаймайер на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявил, что большая часть переговоров будет посвящена конфликту на Украине.

Штайнмайер сказал, что "в рамках нынешнего визита большая часть нашей беседы будет посвящена" последствиям конфликта "для стран Центральной Азии и Европы".

Он отметил, что отношения Кыргызстана и Германии динамично развиваются на протяжении 30 лет.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в свою очередь заявил, что республика выступает за поддержание активного сотрудничества с Германией.

"Благодаря политическому авторитету и экономическому потенциалу, Германия является примером для многих стран мира, в том числе и для нас. Мы разделяем демократические ценности, основополагающие свободы и права человека. Для нас весьма важна дальнейшая поддержка Германии в демократическом развитии страны, построению сильного гражданского общества и правового государства", - сказал Жапаров.

Президент Германии Франк-Вальтер Штаймайер находится в Кыргызстане с официальным визитом.