Манат подешевел к евро и лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 июня ЦБА установил на уровне 1.868 маната/1EUR (21 июня - 1.8558 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 июня сохранил на уровне 0.0202 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 июня ЦБА установил на уровне 0.0721 манат/1TRY (21 июня - 0.072 манат/1TRY).

Х.Насирзаде