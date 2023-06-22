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Происшествия 22.06.2023 09:53

СГБ Азербайджана задержала более 10 граждан страны по подозрению в участии в вооруженных конфликтах за рубежом

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана объявила об аресте 13 граждан страны по подозрению в участии в вооруженных конфликтах за рубежом.

"В результате проведенного расследования выяснилось, что ряд граждан Азербайджана незаконно проникли на территорию Сирии (Идлиб) для участия в вооруженных конфликтах, которые сопровождались совершением террористических актов", - отмечается в сообщении СГБ.

По данным ведомства, члены группы, прошедшие обучение в специальном учебном лагере, участвовали в боях в составе незаконного вооруженного формирования под названием "Тайфатул Мансура". Данные лица были идентифицированы и в отношении них был объявлен международный розыск.

"Обвиняемые в вышеуказанных преступлениях 13 человек задержаны и экстрадированы в Азербайджан. Указанные лица привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СГБ, СИРИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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