СГБ Азербайджана задержала более 10 граждан страны по подозрению в участии в вооруженных конфликтах за рубежом

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана объявила об аресте 13 граждан страны по подозрению в участии в вооруженных конфликтах за рубежом.

"В результате проведенного расследования выяснилось, что ряд граждан Азербайджана незаконно проникли на территорию Сирии (Идлиб) для участия в вооруженных конфликтах, которые сопровождались совершением террористических актов", - отмечается в сообщении СГБ.

По данным ведомства, члены группы, прошедшие обучение в специальном учебном лагере, участвовали в боях в составе незаконного вооруженного формирования под названием "Тайфатул Мансура". Данные лица были идентифицированы и в отношении них был объявлен международный розыск.

"Обвиняемые в вышеуказанных преступлениях 13 человек задержаны и экстрадированы в Азербайджан. Указанные лица привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков