Вашингтон надеется на скорое проведение переговоров между Баку и Ереваном - Госдеп

США надеются "очень скоро" провести в Вашингтоне переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель.
"Мы продолжим заниматься этим вопросом и с нетерпением ждем проведения следующего раунда переговоров (между Баку и Ереваном - ИФ) в ближайшее время", - заявил на брифинге в среду Патель.
По его словам, встреча представителей Азербайджана и Армении, как ожидается, пройдет в Вашингтоне.
Представитель Госдепа добавил, что "прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира".
Р.Керимов
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