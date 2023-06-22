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Внешняя политика 22.06.2023 10:07

Вашингтон надеется на скорое проведение переговоров между Баку и Ереваном - Госдеп

США надеются "очень скоро" провести в Вашингтоне переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель.

"Мы продолжим заниматься этим вопросом и с нетерпением ждем проведения следующего раунда переговоров (между Баку и Ереваном - ИФ) в ближайшее время", - заявил на брифинге в среду Патель.

По его словам, встреча представителей Азербайджана и Армении, как ожидается, пройдет в Вашингтоне.

Представитель Госдепа добавил, что "прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира".

Р.Керимов

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Тэги: ГОСДЕП, США, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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