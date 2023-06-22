Германия стремится к более тесному партнерству со странами Центральной Азии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о стремлении его страны к более тесному сотрудничеству со странами Центральной Азии.
"В нынешнее напряженное время Германия хочет более тесного партнерства со странами Центральной Азии", - сказал Штайнмайер на брифинге для прессы в четверг.
"В ходе переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым мы сошлись во мнении, что в будущем сделаем наши отношения еще более тесными в контексте геополитических кризисов. Мы в Германии понимаем особую ситуацию Киргизии по отношению к России, что обусловлено большим количеством исторических и экономических связей в области политики безопасности, культуры, межчеловеческих контактов", - сказал Штайнмайер.
Президент Кыргызстана в своем выступлении отметил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов, наметили совместные дальнейшие шаги политического и экономического взаимодействия.
"Наши связи можно охарактеризовать как долгосрочные, дружественные. Кыргызстан высоко ценит дружественные отношения с Германией, которая является одним из важных торгово-экономических партнеров Кыргызстана в Европе. Между нашими странами имеется большой нереализованный потенциал", - сказал Жапаров.
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