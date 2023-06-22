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Дальнее зарубежье 22.06.2023 10:43

Группа Всемирного банка объявила о помощи Киеву на $1,75 млрд

Группа Всемирного банка выделяет Украине пакет помощи в размере $1,75 млрд, сообщается в пресс-релизе организации.

"Группа Всемирного банка объявила дополнительную помощь Украине на $1,75 млрд", - говорится в документе.

Уточняется, что из них в частности $500 млн - кредит Всемирного банка под гарантии Великобритании, а также грант от США на $1,25 млрд и от Финляндии на $15 млн.

Отмечается, что средства предоставляют в рамках программы государственных расходов на поддержание административного функционирования на Украине.

Этот проект включает кредиты и гранты Всемирного банка и других партнеров, в настоящее время его сумма составляет $19,745 млрд.

Накануне в Лондоне прошла Конференция по восстановлению Украины. На ней премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон в течение трех лет предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму $3 млрд. В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву более $1,3 млрд на модернизацию энергосистемы и инфраструктуры.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок со своей стороны объявила о новой гумпомощи Киеву на сумму 381 млн евро.

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Тэги: МИР, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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