Группа Всемирного банка объявила о помощи Киеву на $1,75 млрд

Группа Всемирного банка выделяет Украине пакет помощи в размере $1,75 млрд, сообщается в пресс-релизе организации.
"Группа Всемирного банка объявила дополнительную помощь Украине на $1,75 млрд", - говорится в документе.
Уточняется, что из них в частности $500 млн - кредит Всемирного банка под гарантии Великобритании, а также грант от США на $1,25 млрд и от Финляндии на $15 млн.
Отмечается, что средства предоставляют в рамках программы государственных расходов на поддержание административного функционирования на Украине.
Этот проект включает кредиты и гранты Всемирного банка и других партнеров, в настоящее время его сумма составляет $19,745 млрд.
Накануне в Лондоне прошла Конференция по восстановлению Украины. На ней премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон в течение трех лет предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму $3 млрд. В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву более $1,3 млрд на модернизацию энергосистемы и инфраструктуры.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок со своей стороны объявила о новой гумпомощи Киеву на сумму 381 млн евро.
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