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Дальнее зарубежье 22.06.2023 11:06

Более сорока человек погибли из-за взрыва газового баллона в одном из ресторанов на северо-западе Китая

Взрыв газового баллона в одном из ресторанов города Иньчань в Нинся-Хуэйском автономном регионе на северо-западе Китая привел в четверг к гибели 41 человека, сообщает Sky News.

Еще семь человек получили травмы.

По данным телеканала, в ресторане в момент взрыва находилось большое количество людей, которые собрались там в преддверии традиционного китайского праздника Драконьих Лодок.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к незамедлительному расследованию трагического происшествия и наказанию виновных. Он также поручил, чтобы по всему Китаю были проведены проверки обеспечения безопасности на рабочих местах.

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Тэги: КИТАЙ, РЕСТОРАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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