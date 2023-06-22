Более сорока человек погибли из-за взрыва газового баллона в одном из ресторанов на северо-западе Китая

Взрыв газового баллона в одном из ресторанов города Иньчань в Нинся-Хуэйском автономном регионе на северо-западе Китая привел в четверг к гибели 41 человека, сообщает Sky News.

Еще семь человек получили травмы.

По данным телеканала, в ресторане в момент взрыва находилось большое количество людей, которые собрались там в преддверии традиционного китайского праздника Драконьих Лодок.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к незамедлительному расследованию трагического происшествия и наказанию виновных. Он также поручил, чтобы по всему Китаю были проведены проверки обеспечения безопасности на рабочих местах.