Более сорока человек погибли из-за взрыва газового баллона в одном из ресторанов на северо-западе Китая

Взрыв газового баллона в одном из ресторанов города Иньчань в Нинся-Хуэйском автономном регионе на северо-западе Китая привел в четверг к гибели 41 человека, сообщает Sky News.
Еще семь человек получили травмы.
По данным телеканала, в ресторане в момент взрыва находилось большое количество людей, которые собрались там в преддверии традиционного китайского праздника Драконьих Лодок.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к незамедлительному расследованию трагического происшествия и наказанию виновных. Он также поручил, чтобы по всему Китаю были проведены проверки обеспечения безопасности на рабочих местах.
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