Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Вашингтоне на следующей неделе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Пашинян сказал также, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы, и "есть принципиальная договоренность о проведении заседания".