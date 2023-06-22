Алиев принял премьера Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Смаилов накануне прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В ходе визита Смаилов обсудит с руководством Азербайджана совместные шаги в транспортно-логистической сфере, торговле, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации.
Р.Керимов
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