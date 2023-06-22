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Внешняя политика 22.06.2023 12:12

Баку и Астана имеют огромный потенциал для развития сотрудничества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что визит премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Баку будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

«Повестка нашего сотрудничества достаточно обширна, расширяется из года в год. Я рад, что договоренности, которые были приняты на уровне президентов, реализуются. Это говорит о том, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне», - заявил Алиев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт премьера Казахстана, Алиев на встрече подчеркнул, что «у нас имеется огромный потенциал для их дальнейшего развития».

«Реализация мер, о которых мы договорились, будет вносить вклад в увеличение товарооборота и создаст дополнительные возможности для бизнеса, для реализации еще более масштабных проектов в энергетике, транспорте и других отраслях», - считает Алиев.

Премьер Казахстана на встрече подтвердил планы Астаны и Баку по доведению объема взаимной торговли до $1 млрд. «В соответствии с поставленной перед нами задачей по доведению товарооборота до $1 млрд мы совместно с правительством Азербайджана работаем над расширением торгово-экономических отношений», - подчеркнул Смаилов.

Он отметил, что взаимодействие двух стран является «ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании».

Азербайджан - важнейший торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. Согласно приведенным данным, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот вырос на 40% и превысил $460 млн, по итогам четырех месяцев этого года взаимная торговля составила $185 млн, увеличившись также на 40%.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, КАЗАХСТАН, ТОРГОВЛЯ


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